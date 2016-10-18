İstanbul Üniversitesi'nde 'karma eğitime son' kampanyası; 19. yüzyılda böyle bir model yoktu...

İstanbul Üniversitesi'nde bir grup öğrenci 'Karma eğitime son verilsin' kampanyası başlattı. Kampanyanın duyurusunda günümzde uygulanan karma eğitim sisteminin 19. yüzyılda bulunmadığı belirtilerek "tarihten feyz alma" çağrısında bulunuldu.

Kampanyaya yapılan çağrıda, "Bu sene fakültemiz öğrencileri karma eğitim problemini ciddi bir şekilde gündemine almıştır. Bizler kadim bir medeniyetin evlatları olarak tarihimizden aldığımız feyz ile yola çıkarak bu durumun nihayete erdirilmesini talep etmekteyiz. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri olarak karma eğitim uygulamasına son verilip sınıfların, bayan ve erkek sınıfları olarak ayrılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini istiyor ve fakültemiz kulüpleri olarak bu konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz" denildi.

Söz konusu kampanyanın kampüste erkek ve kadın öğrenciler için ayrı imza stantları açarak sürdürüldüğü de duyuruldu.

Kampnyanın duyuru metni şöyle: