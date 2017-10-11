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Eğitim

İstanbul Üniversitesi'nde iki personel, sisteme izinsiz girdi; 8 öğrencinin notunu yükseltti!

Personel hakkında soruşturma başlatıldı

11 Ekim 2017 11:49

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 8 öğrencinin notlarını sisteme izinsiz girip, yükselten iki personel hakkında dava açıldı. 

Usulsüzlük İstanbul Üniversitesi Rektörüne gönderilen bir 'ihbar' mektubuyla ortaya çıktı. Mektupta "Sayın Rektörüm. Hukuk Fakültesi'nde bazı arkadaşların notlan düşük olmasına rağmen otomasyonu AKSİS (Öğrenci Otomasyon Akademik Kayıt Sistemi) üzerinden, bazı kişiler tarafından değiştirilerek geçer nota yükseltildi" yazıyordu.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, ihbar mektubunun ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı'nca inceleme başlatıldı. İşlemlerin Hukuk Fakültesi öğrenci bürosundan gerçekleştirildiği tespit edildi. İzinli personel M.T.'nin kullanıcı adı ve şifresinin kullanılarak, başka çalışanlar tarafından sisteme girilip, notlarda oynamalar yapıldığı ortaya çıktı. Sisteme giriş yapan personellerin, Serhat Ö. ve Musa T. olduğu belirlendi. Hakkında idari soruşturma başlatılan iki personel, adli makamlara bildirildi.

 

Soruşturma başlatıldı

 

Rektörlüğün ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gören A.A., O. K., M.G., H.T. U. K.C.E., F.Ş. ve Y.K. isimli 8 öğrencinin final (bitirme) ve bütünleme sınav notlarının ilan edildikten sonra usulsüz olarak AKSİS sistemi üzerinden değiştirildiği kesinleşti.

Sisteme usulsüz olarak girerek verileri bozan iki personel hakkında iddianame düzenlendi. 2 personelin, 'Sistemdeki verileri bozma, yok etme ve hukuka aykırı şekilde kazanç sağlama' suçlarından cezalandırılması istendi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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