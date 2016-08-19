İstanbul Üniversitesi'nde 'FETÖ' operasyonu; 62 akademisyen hakkında gözaltı kararı

İstanbul Üniversitesi'nde ‘Fethullahçı Terör Örgütü’ yapılanmasına ilişkin operasyon düzenlendi. 62 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın'ın talimatı ile İstanbul Üniversitesi'nde görevli 62 öğretim görevlisi hakkında operasyon başlatıldı. Savcı Baygın'ın talimatı ile harekete geçen İstanbul polisi 62 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararını uygulamak üzere İstanbul Üniversitesi'ne girdi. Üniversiteye düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin odalarında arama yapıldı ve gözaltı işlemi uygulandı.

Aralarında profesörlerde var

Şüpheliler arasında profesörlerin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin ‘Fethullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ileri sürüldü.

95 öğretim görevlisi uzaklaştırılmıştı

20 Temmuz'da İstanbul Üniversitesi'nde 95 öğretim üyesi görevden uzaklaştırılmış, 25 Temmuz'da da 31 öğretim üyesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmıştı.