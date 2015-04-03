İstanbul Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Sandığı hiçe saydı

İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi, en çok oyu alan Prof. Dr. Raşit Tükel yerine, ikinci sıradaki adayın atanmasına, "Cumhurbaşkanı, seçimlerden ikinci sırada çıkan adayı rektör olarak atamış ve bizzat kendisi tarafından her fırsatta dile getirilen sandığa saygı ilkesini hiçe saymıştır" sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü görevine, en çok oyu alan Prof. Dr. Raşit Tükel yerine, ikinci sırada yer alan Prof. Dr. Mahmut Ak'ın atanmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye 'nin üniversitelerinin özerk, bilimsel ve demokratik bir kimliğe sahip olması için uzun süredir mücadele veren tüm unsurlar İstanbul Üniversitesi rektörlüğü seçimlerini ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip etmiş ve iradelerini üniversitenin öğretim üyelerinin tercihleri doğrultusunda Prof. Dr. Raşit Tükel'i destekleyerek göstermiştir. Rektörlük seçimlerinde seçime katılan öğretim üyelerinin yarısına yakınından oy alan Prof. Dr. Raşit Tükel'in seçim başarısı, savunduğu ilkeler ve yönetim modeli çerçevesinde demokratik kamuoyunun bütünü için bir umut ve heyecan kaynağı olmuştur. Üniversite öğretim üyelerinin ve bileşenlerinin açık desteğine rağmen YÖK, en çok oyu alan Raşit Tükel'i sıralamada ikinci sıraya indirmiştir. Üniversite bileşenleri ve demokratik kitle örgütleri beraberce YÖK'ün bu kararının arkasında yatan niyeti önceden sezinlemiş ve gereken cevabı demokratik haklarını kullanarak yüksek sesle dile getirmiştir. Raşit Tükel'in rektör olarak atanması dışında herhangi bir işlemin meşru görülmeyeceği cesaretle ve büyük bir dayanışmayla açıklanmıştır. Demokratik kamuoyunun iradesini böylesine açık bir biçimde ifade etmesine rağmen Cumhurbaşkanı, seçimlerden ikinci sırada çıkan adayı rektör olarak atamış ve bizzat kendisi tarafından her fırsatta dile getirilen sandığa saygı ilkesini hiçe saymıştır. Bu atama sadece İstanbul Üniversitesi'nde oy veren akademisyenlere ve süreçte Raşit Tükel'i destekleyen idari personele, taşeron işçilere ve öğrencilere değil tüm demokratik kamuoyuna karşı bir saldırı niteliğindedir."