İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı uyardı: Sürekli tanıdıklarımızdan entübasyon haberleri alıyoruz, çember daralıyor

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin uyarılarda bulundu. Tükek, "Sürekli tanıdıklarımızdan entübasyon haberleri alıyoruz. Çember daralıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Tükek, "Sürekli tanıdıklarımızdan entübasyon haberleri alıyoruz. Hekim arkadaşların vefat haberleri geliyor. Kliniklerden Covid çıkan hasta var ne yapalım? diye sorular çoğalıyor. Çember daralıyor. Yine de bir grup insan tedbir önerdiğimizde bizi eleştiriyor. Hâlâ farkında değiller!" ifadesini kullandı.