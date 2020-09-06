T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı uyardı: Sürekli tanıdıklarımızdan entübasyon haberleri alıyoruz, çember daralıyor

"Yine de bir grup insan tedbir önerdiğimizde bizi eleştiriyor"

06 Eylül 2020 13:11

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin uyarılarda bulundu. Tükek, "Sürekli tanıdıklarımızdan entübasyon haberleri alıyoruz. Çember daralıyor" değerlendirmesinde bulundu. 

Tükek, "Sürekli tanıdıklarımızdan entübasyon haberleri alıyoruz. Hekim arkadaşların vefat haberleri geliyor. Kliniklerden Covid çıkan hasta var ne yapalım? diye sorular çoğalıyor. Çember daralıyor. Yine de bir grup insan tedbir önerdiğimizde bizi eleştiriyor. Hâlâ farkında değiller!" ifadesini kullandı. 

ETİKETLER

Tufan TükekKoronavirüsİstanbul ÜniversitesiTıp Fakültesi Dekanıçembervakaentübe
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24