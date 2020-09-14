İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Tükek: İstanbul'da salgın bugün yeniden başladı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Çapa'da 530 testin 81'i pozitif, salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz" diyerek vatandaşları uyardı.

"Pozitiflik oranı yüzde 15'i geçti"

Twitter hesabından salgının durumuna ilişkin açıklamalar yapan Tükek, İstanbul'da salgının yeniden başladığını söyledi. Tütek, "Çapa'da 530 testin 81'i pozitif. Pozitiflik oranı yüzde 15'i geçti. Bugünden artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürre oranı yüksek. Moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek" diyerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.