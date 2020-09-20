İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Tükek: Dünya tekrar ağır bir salgına hazırlanıyor, bu dönemde sağlık çalışanlarına asla kötü bir şey demeyin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği'ne yönelik "Derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı, yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalı" sözleri gündemdeki yerini korurken, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten " Bu dönemde sağlık çalışanlarına, hekimlere asla kötü bir şey demeyin" dedi. Tükek, dünyanın yeniden ağır bir Koronavirüs salgınına hazırlandığını belirtti.

MHP lideri Bahçeli'nin TTB'yi hedef almasının ardından sağlık çalışanlarına yönelik destek sürerken, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de sağlık çalışanlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Prof. Tükek, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: