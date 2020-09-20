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Koronavirüs

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Tükek: Dünya tekrar ağır bir salgına hazırlanıyor, bu dönemde sağlık çalışanlarına asla kötü bir şey demeyin

20 Eylül 2020 16:41

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği'ne yönelik "Derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı, yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalı" sözleri gündemdeki yerini korurken, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten "Bu dönemde sağlık çalışanlarına, hekimlere asla kötü bir şey demeyin" dedi. Tükek, dünyanın yeniden ağır bir Koronavirüs salgınına hazırlandığını belirtti. 
 
MHP lideri Bahçeli'nin TTB'yi hedef almasının ardından sağlık çalışanlarına yönelik destek sürerken,  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de sağlık çalışanlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı. 
 
Prof. Tükek, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:
 
"Bu dönemde sağlık çalışanlarına, hekimlere asla kötü bir şey demeyin. Dünya tekrardan ağır bir korona salgınına hazırlanıyor. Sağlık çalışanlarına en fazla ihtiyaç duyacağımız bir döneme giriyoruz. Lütfen biraz saygı. Hep birlikte bu dönemi en az hasarla atlatalım."
 

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