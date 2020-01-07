İstanbul Üniversitesi önünde öğrenci coplayan polis görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Valiliği, 2 Ocak günü İstanbul Üniversitesinde yemekhane düzenlemesine karşı protesto eden öğrencilere copla müdahalede bulunan polislerden birinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü önünde 2 Ocak 2020 tarihinde toplanan yaklaşık 200 kişilik gruba İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince eylemin sona erdirilmesi çağrısında bulunulmuştur.

Grup üyelerinin ısrarla gösteriye devam etmesi ve güvenlik güçlerine fiili mukavemette bulunmaları üzerine, tarihi ana kapı önüne set çekilmek suretiyle olaya müdahale edilmiştir.

Yaşanan olay nedeniyle 3 Ocak 2020 tarihinde derhal soruşturma başlatılmış, 1 polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır.”

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine dönük polis saldırısı kameralara böyle yansımıştı: