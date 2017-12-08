İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden "Kudüs" protestosu

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA) İstanbul Üniversitesi öğrencileri, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti.

Üniversitenin Beyazıt kampüsü önünde toplanan öğrenciler, Filistin bayrakları açarak ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Grup adına yapılan basın açıklamasında, \"Trump’ın açıklaması, ABD-İsrail işbirliğini gözler önüne seren emperyalist bir çıkıştır. Yıllardır Orta Doğu’yu kana bulayanlar, bugün bölgeye barışı getirme bahanesiyle Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmeye çalışıyor. Ancak Filistin halkına boyun eğdiremezler. Yanlarındayız” denildi.

Öğrenciler, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

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