İstanbul Üniversitesi'nde "Soykırım Enstitüsü" kurulacak

İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı işlenen Suçlar Enstitüsü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile resmen ilan edildi.

İnsanlık suçları raporlaştırılarak ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılacak. Talep eden ülkelere bilimsel destek verilecek.

Enstitüde yerli ve yabancı akademisyen ve araştırmacılar görev yapacak.

Söz konusu karar, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30’uncu maddesi gereğince verildi.