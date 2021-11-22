İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerden "çıktı ücreti alınıyor" iddiası

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde kağıt ve yazıcı kartuşu maliyeti üniversite tarafından karşılanmasına rağmen öğrencilerden 1 lira çıktı ücreti alındığı ortaya çıktı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, yazıcı kartuşu ve kağıt üniversite yönetimi tarafından karşılanmasına rağmen, öğrencilerden çıktı başına 1 TL ücret alındığı iddia edildi. Öğrencilere çıktı verilen yazıcının üzerinde, “Çıktı alma ücreti 1 TL’dir” yazan kağıt asıldı.

Anka'nın haberine göre, üniversitede görevli Y.Ö., üniversite yönetimine başvurdu ve rektörlüğün konuyu incelemesini talep etti. Y.Ö., dilekçesine, üzerinde “Çıktı alma ücreti 1 TL’dir” yazan yazıcının ve öğrencilerden alınan paraların toplandığı kilitli kutunun fotoğraflarını da ekledi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Y.Ö.’ye verdiği yanıtta, öğrencilerden çıktı ücreti alınmadığını, yazıcının üzerinde de “Çıktı alma ücreti 1 TL’dir” yazısı bulunmadığını savundu.