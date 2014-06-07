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İstanbul Üniversitesi: Kuantumu biz değil Afif Hoca çökertti

Fen Fakültesi Dekanlığı Kuantum Laboratuvarı'nda çıkan yangından Doç. Dr. Afif Sıddıki'yi sorumlu tutup, laboratuvarın tekrar faaliyete geçeceğini açıkladı

07 Haziran 2014 12:30

Sayılı deneylere ev sahipliği yapan ancak çıkan yangın ve bürokratik kavga yüzünden kapatılan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kuantum Teknolojileri Laboratuvarı ile ilgili Fen Fakültesi Dekanlığı açıklama yaptı.

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre, Dekanlık, ses yalıtımı için laboratuvar duvarlarının süngerle kapatıldığını ve süngerlerden kaynaklı olarak laboratuvarda yangın çıktığını belirtti. Dekanlık, yangından dolayı laboratuvar sorumlusu Doç. Dr. Afif Sıddıki’yi suçlarken, soruşturmayı yürüten Prof. Dr. Cihan Demir Tansel ise laboratuvarın onarılması gerektiğini söyledi.

2012’de laboratuvarda çıkan yangının laboratuvar sorumlusu Doç. Dr. Afif Sıdıki’nin ihmalinden kaynaklandığını belirten İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı, Kuantum Teknolojileri Laboratuvarları ile ilgili şu açıklamayı yaptı: ‘’Cihazların kurulum aşamasında laboratuvar sorumlusu olan Doç. Dr. Afif Sıddıki’nin laboratuvarda gerekli önlemleri almaması sonucunda laboratuvarın kendisine teslim edildiği tarihten 15 gün sonra 23 Mart 2012 tarihinde ilgili laboratuvarda yangın çıkmıştır. Yangının çıkma sebebi ise, laboratuvar sorumlusu Sıddıki’nin ses yalıtımı amacıyla duvarları süngerlerle kaplanmış olan mekânda kendisinin ısrarlı isteği ile makara sisteminin kaynak yapılarak takılması çalışması sırasında süngerlerin tutuşmasıdır. Yangın sonrasında oluşan hasarın bir an önce giderilmesi ve laboratuvarın çalışır hale getirilmesine ilişkin sorumluluk Fen Fakültesi Dekanlığı tarafından Laboratuvar Sorumlusu Doç. Dr. Afif Sıddıki’ye verilmiştir. Yangından yaklaşık bir yıl sonra Sıddıki, söz konusu laboratuvarın araştırma altyapısının büyük kısmının oluşturulmasını sağlayan İstanbul Üniversitesi destekli projesinin bitmesini gerekçe göstererek laboratuvar sorumluluğunu bırakmak ve cihazların kendi üzerinden devir teslimini istemiştir.‘’

 

‘Laboratuvar kapanmadı ama çalışmıyor’

 

Dekanlık, Kuantum Teknolojileri Laboratuvarı’nın kapanmadığını ve laboratuvarda bilimsel çalışmalar yapıldığını belirtirken, laboratuvar ile ilgili soruşturmayı yürüten Prof. Dr. Cihan Demir Tansel ise laboratuvarın çalışmadığını ve laboratuvarın eski haline gelmesi için 300 bin liraya ihtiyaç olduğunu söyledi. Tansel, laboratuvar sorumlusu hocası Afif Sıddıki’nin laboratuvarda yanlış çalışmalar yaptığını ve bu konu ile ilgili hakkında kamu malına zarar vermek suçundan dolayı dava açılacağını söyledi.

 

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