İstanbul Üniversitesi iki profesör tutuklandı!

Darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlar sonrasında gözaltına alınan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Vedat Demir ve Prof. Dr. Ferah Armutçu tutuklandı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 23 akademisyen yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Eski Basın Konseyi Genel Sekreteri de olan Prof. Dr. Demir, 24 Temmuz’da gözaltına alınmıştı.

OHAL kararıyla kapatılmadan önce Gülen cemaati bünyesindeki yayınlardan olan Yarına Bakış gazetesinde de yazan Prof. Demir, 18 Temmuz günü şu açıklamayı yapmıştı:

“Darbenin arkasında cemaatin olduğuyla ilgili şüphelerim sebebiyle Yarına Bakış'ta yazmayı bıraktım.”

Darbenin arkasında cemaatin olduğuyla ilgili şüphelerim sebebiyle Yarına Bakış'ta yazmayı bıraktım.https://t.co/a5qL4dWgxO via @yarinabakis — Vedat Demir (@vedatdemirtr) 18 Temmuz 2016

23 akademisyene yurt dışına çıkış yasağı

Gözaltına alınıp “FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanma talebiyle İstanbul nöbetçi 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 23 akademisyen yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.