İstanbul Üniversitesi, Dersim'in Kayıp Kızları'nı gösterime 'uygun' görmedi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi Dekanlığı, İletişim Sanatları Kulübü tarafından bir etkinlikte gösterilmek istenen, 'İki Tutam Saç-Dersim'in Kayıp Kızları' adlı belgesel filmin gösterimini, 'içeriğinin uygun olmadığı' gerekçesiyle engelledi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan İÜ'lü öğrenciler, belgeselin devletin Kültür Bakanlığı tarafından destek aldığını hatırlatarak, projenin önce fiziksel alan yetersizliği ardından da içeriği nedeniyle sansüre uğradığını belirtti.

DİHA'nın haberine göre dekanlığın, "Böyle bir film İletişim Fakültesi'nde gösterilemez" cevabı vererek filmin gösterimine izin vermediğini belirten öğrenciler, durumu skandal olarak değerlendirdi.

Açıklamada, "İ.Ü. İletişim Fakültesi öğrencileri olarak yaşadığımız skandal ilk değildir. Kulüp kurulurken karşılaştığımız çeşitli bürokratik engellemeler kulüp isminin ve tüzüğünün dekan tarafından değiştirilmesine kadar gitmiştir. Meşru taleplerimiz demokratik olmayan uygulamalarla sabote edilmektedir" ifadelerine yer verildi.