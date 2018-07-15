İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın yeni rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın kimdir?

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne Cumhurbaşkanlığı kararıyla Prof. Dr. Nuri Aydın atandı.

Nuri Aydın kimdir?

Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki öğrencilik döneminde ABD’de Yale ve Pittsburgh Üniversiteleri’nde staj ve İngiltere’de lisan eğitim programlarına katıldı. Harvard Üniversitesi’nde internlük dönemini tamamladı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı. 2012 yılında ‘Doçent’ ünvanı aldı. 2013 yılında Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği’nin (SECEC) ‘Intra-European Travelling Fellowship’ eğitim bursunu almaya hak kazandı. 2016 yılında Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi (AAOS) tarafından verilen AAOS International Surgical Skills Scholarship bursunu kazandı. Halen Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (SECEC) Doğu Avrupa Bölgesi Komite Üyeliği görevlerini yürütmektedir. 2017 yılında Profesör ünvanı aldı. 2018 yılında Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (SICOT) tarafından Omuz Cerrahisi Kurul başkanlığı görevine getirildi. Prof.Dr. Aydın’ın çok sayıda uluslararası yayını ve yürütmekte olduğu bilimsel projeleri bulunuyor.

Prof. Dr. Nuri Aydın, 2014 yılından itibaren İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Transfüzyon komitesi üyeliği, 2014 yılından itibaren İÜ Rektörlüğü’ne bağlı Özel Öğrenci Komisyonu Üyeliği, 2016 yılından itibaren İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı ve Gelir İdaresi Süreç Yöneticiliği görevlerini yürütüyor.