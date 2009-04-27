İstanbul Üniversitesi bölünmeyecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan, İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesinden vazgeçtiklerini, istemeyen üniversitelerin bölünmeyeceğini söyledi.



Özcan, anayasa değişikliği çalışmalarında rektör atama sisteminin de değiştirilmesini isteyeceklerini belirtti.



YÖK Başkanı Özcan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonunda eğitim muhabirlerinin sorularını cevapladı. 'Fiziki imkanları sebebiyle idaresi çok zor olan üniversiteleri daha kolay ve etkili idare edilmesi için bölmek istediklerini' anlatan YÖK Başkanı, "Bu konuda onların söylediği 'kendilerine benzeyen rektör seçtirecekler' gibi iddialar doğru değil. Bizim peşinde olduğumuz daha fazla kontenjan ve üniversitenin daha iyi yönetilmesi. Bizim durup dururken üniversiteleri bölmek gibi bir niyetimiz yok." dedi.



İstemeyen üniversiteleri bölmeyeceklerini belirten Özcan, İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesinden ise vazgeçtiklerini söyledi. Özcan, "Ben İstanbul Üniversitesi'ni hiç görmemiştim, geçen hafta gördüm. Şimdi bölünmesinden vazgeçtim. Çapa Hastanesi'nin halini gördüm, o fikrimden vazgeçtim. Önce orayı adam etmeli. Çapa'ya yeni bir bina yapmalı. Çapa binasının arkasındaki bütün camlar kırık. Her iki hastane de kötü; ama Çapa daha kötü. Yani yapacak daha önemli şeyler varmış." diye konuştu. Özcan, İstanbul Üniversitesi'nin Avcılar bölümünün 'belki ayrılabileceğini', diğer bölümlerin ise 'birbirine çok da uzak olmadığını' kaydetti. İÜ Rektörü Yunus Söylet de üniversitenin bölünmesine karşı çıkmıştı.



Mart ayı sonunda YÖK, öğrenci sayısı 40 binin üzerinde olan üniversitelerle ilgili çalışma yapılması kararı almış, bu konuda oluşturulan komisyon ise rektörler ve üniversitelerle görüşeceklerini açıklamıştı. Öte yandan Özcan, geçen sene yüzde 25-30 oranında artırılan üniversite kontenjanlarının bu yıl 'fazla artmayacağını' söyledi.

