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Spor

İstanbul Üniversitesi - Basket 90 Gdynia: 72-104

İSTANBUL, (DHA) Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 5'inci hafta karşılaşmasında İstanbul Üniversitesi, sahasında Polonya ekibi Basket 90 Gdynia'ya 72-104 mağlup oldu

24 Kasım 2017 02:48

İSTANBUL, (DHA)

Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 5\'inci hafta karşılaşmasında İstanbul Üniversitesi, sahasında Polonya ekibi Basket 90 Gdynia\'ya 72-104 mağlup oldu.
Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu\'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk çeyreği 28-13 önde kapattı. 2\'nci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Polonya ekibi, devreye 54-32 üstün girdi. 2\'nci yarıda da etkili oyununa devam eden Basket 90, parkeden 104-72 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte İstanbul Üniversitesi grupta oynadığı 5 maç sonunda 1 galibiyet ile son sırada kaldı. Basket 90 ise 2\'nci galibiyetini almış oldu.

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