İstanbul Üniversitesi - AGÜ Spor: 76-74

İSTANBUL, (DHA) - Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında İstanbul Üniversitesi, sahasında Abdullah Gül Üniversitesi\'ni 76-74 mağlup etti.

Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu\'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu İstanbul Üniversitesi, 28-23 önde kapattı. 2\'nci yarıda da üstünlüğünü koruyan ev sahibi, devreye 42-39\'luk üstünlükle girdi. 3\'üncü çeyrekte oyun üstünlüğünü ele alan Kayseri ekibi, çeyreği 62-60 önde bitirdi. Son çeyrek büyük çekişmeye sahne olurken, ev sahibi ekip İlayda Güner\'in son saniyede kaydettiği basketle sahadan 76-74 galip ayrıldı.

Abdullah Gül Üniversitesi\'nde 28 sayı kaydeden Page sahanın en çok skor üreten ismi olurken, İstanbul Üniversitesi\'nde Ibekwe 24 sayı kaydetti.