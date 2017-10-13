T24 LogoT24 Logo
Spor

İstanbul Üniversitesi - AGÜ Spor: 76-74

İSTANBUL, (DHA) - Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında İstanbul Üniversitesi, sahasında Abdullah Gül Üniversitesi'ni 76-74 mağlup etti

13 Ekim 2017 01:35

İSTANBUL, (DHA) - Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında İstanbul Üniversitesi, sahasında Abdullah Gül Üniversitesi\'ni 76-74 mağlup etti.
Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu\'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu İstanbul Üniversitesi, 28-23 önde kapattı. 2\'nci yarıda da üstünlüğünü koruyan ev sahibi, devreye 42-39\'luk üstünlükle girdi. 3\'üncü çeyrekte oyun üstünlüğünü ele alan Kayseri ekibi, çeyreği 62-60 önde bitirdi. Son çeyrek büyük çekişmeye sahne olurken, ev sahibi ekip İlayda Güner\'in son saniyede kaydettiği basketle sahadan 76-74 galip ayrıldı.
Abdullah Gül Üniversitesi\'nde 28 sayı kaydeden Page sahanın en çok skor üreten ismi olurken, İstanbul Üniversitesi\'nde Ibekwe 24 sayı kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKadınlar Avrupa KupasıGrubuAbdullah GülProf Dr Turgay Atasü Spor SalonuKayseriSonGünerPageIbekwe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24