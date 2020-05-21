İstanbul'un yoksulluk tablosu: Yüzde 91'i haftada iki kez et alamıyor, yüzde 57'si kredi kartı borcuna sahip, haneler akrabalardan çok bankalara borçlanıyor

Araştırmaya katılan haneler içinde en yüksek paya %30,3 ile 4 kişilik aileler sahipken, tek kişinin yaşadığı hanelerin örneklem içindeki oranı %5,6 oldu.
Hanelerin %81'inde çocuk bulunuyor, çocukların %62,5'i okula gidiyor. %26,4'ünde ise 65 yaş üstü bireyler yaşıyor.
Çocuklu haneler içinde 3 ve daha fazla sayıda çocuğun yaşadığı hane oranı %31,5 iken, iki çocuklu haneler %44,4 ile en fazla paya sahip oldu. Hanelerin %26,4'ünde 65 yaş üstü bireylerin yaşadığı gözlendi.
Hanelerde yer alan kişilerin %53,5'inin SGK'ya kayıtlı olmadığı, %47,3'ünün ise düzenli bir gelire sahip olmadığı görüldü.
Meslek dağılımına bakıldığında ise katılımcıların %37,2'si bir mesleğinin olmadığını belirtirken, mesleğini işçi olarak belirtenler %23,5, tekstil sektörü olarak belirtenler ise %11,5 oranında gözlendi.
Hanelerin %89,3'ünde gelir getirici faaliyette bulunan tek kişi var iken, çocuklu hanelerin %7'sinde çocuk işçi olduğu kaydedildi.
Çalışan kişilerin olduğu hanelerin %89,3'ünde tek kişi gelir getirici faaliyette bulunurken, 2 kişinin çalıştığı ailelerin oranı %9,7 oldu. Çocuklu hanelerin %7'sinde 18 yaş altında olup çalışan çocukların olduğu gözlendi.
Hanelerde kredi kartı sahipliği oranı %35,2 iken, kredi kartı sahiplerinin %57'sinin biriken borcunun olduğu kaydedildi.
Katılımcıların %5,7'si ise kredi kartı olmamasına rağmen borçlarını ödemeye devam ettiğini belirtti.
En fazla bankaya borçlanıldı, ikinci sırada esnaf yer aldı. Hanelerin %33,7'si birden fazla yere borçlu olduğunu belirtti.
Hanelerin %70,6'sının kredi kartı ve kredi olarak bankalara, %20'sinin esnafa, %14,3'ünün ise akrabalarına borçlu olduğu görüldü.
Hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta yoksun kaldığı görüldü.
Katılımcılara ekonomik koşullarını göz önüne aldıklarında bazı temel ihtiyaçlara ne düzeyde erişebildikleri soruldu. Hanenizin ekonomik olarak; haftada en az iki kere et, tavuk ya da balık içeren yemeği karşılayabilecek durumda mı sorusuna %91,8'i; eskimiş mobilyalarınızı değiştirebiliyor musunuz sorusuna %94,3'ü; ihtiyaç olduğunda her zaman yeni kıyafetler alabiliyor musunuz sorusuna %92,6'sı, evinizi istediğiniz kadar ısıtabiliyor/soğutabiliyor musunuz sorusuna ise %89,6'sı hayır cevabı verdi.
Hanelerin %92,6'sı 1.000 TL tutarında beklenmeyen bir harcamayı borçlanmadan kendi imkânlarıyla karşılayabilecek durumda olmadığını belirtti.
Beklenmedik bir durumla karşılaşıldığında ve 1.000 TL'lik bir ödemenin yapılma mecburiyeti doğduğunda borçlanmadan bunu karşılayabilenlerin oranı %7,4 oldu.
Hanelerin %40,1'inde bulaşık makinesi, %11,6'sında çamaşır makinesi bulunmuyor.
Hanelerin sadece %1,1'inde klima bulunurken, LCD/LED/Plazma TV bulunmayanların oranı ise %29 olarak kaydedildi.
Hanelerin %49,3'ünde sabit hat ya da mobil abonelik düzeyinde internetin olmadığı görüldü.
İnternete erişim açısından hanelerin %35,8'inde sabit hat aboneliği, %12,6'sında sadece mobil abonelik, %2,3'ünde her iki aboneliğin de mevcut olduğu kaydedildi.