İstanbul'un yoksulluk tablosu: Yüzde 91'i haftada iki kez et alamıyor, yüzde 57'si kredi kartı borcuna sahip, haneler akrabalardan çok bankalara borçlanıyor

T24 Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul İstatistik Ofisi'nin Kent Yolsulluğu araştırmasına göre kredi kartı sahiplerinin yüzde 57'sinin biriken borcu var. Hanelerin yüzde 33,7'si de borçlu. Borçlanma kanallarında bankalar birinci sırada yer alırken, akraba ve arkadaşa borçlanma oranı yüzde 25'ler civarında. Hanelerde yer alan kişilerin yüzde 53,5'inin SGK'ya kayıtlı olmadığı, yüzde 47,3'ünün ise düzenli bir gelire sahip olmadığı görüldü.

Araştırmanın en çarpıcı sonucu ise "Hanenizin ekonomik olarak; haftada en az iki kere et, tavuk ya da balık içeren yemeği karşılayabilecek durumda mı sorusuna" verilen yanıtlardaki 'hayır' oranının yüzde 91,8 çıkması...

İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Nisan 2020 döneminde sosyal yardım başvurusu yapan ve hanehalkı aylık gelir 2.500 TL ve altında olan hanelerden 1.228 haneyle bilgisayar destekli telefon anket yöntemiyle veri toplandı.

Araştırmaya katılan hanelerin %28,1'inde 4 kişiden fazla kişi yaşıyor.