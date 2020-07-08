İstanbul’un yeni otoyolunun gelir garantisi, Ege’nin yeni otoyolunu üçe katladı

Kamu ihaleleri uzmanı Prof. Dr. Uğur Emek, geçtiğimiz günlerde yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleleri yapılan İstanbul Nakkaş-Başakşehir otoyolu ile Aydın Denizli otoyolu projelerinin maliyetlerindeki gariplikleri inceleyen bir analiz yayınladı.

Uğur Emek’in verdiği bilgiye göre 26 Mart’ta yapılan ilk ihalesi iptal edildikten sonra geçtiğimiz hafta yeniden ihaleye çıkan Aydın-Denizli otoyolunun uzunluğu 153 kilometreden 163 kilometreye çıkarıldı. Buna rağmen yatırım tutarı teklifi yüzde 46,6, gelir garantisi teklifi ise yüzde 11 arttı. İhalede en düşük teklif 2 milyar dolar gelir garantisi ve 8.8 milyar TL yatırım maliyeti önerdi.

İstanbul'a yeni otoyol

İstanbul trafiğine alternatif bir güzergah sunmayı hedefleyen Nakkaş-Başakşehir hattı ise Kuzey Marmara otoyolunun 45 kilometrelik bölümünü oluşturuyor. Bu ihalede en düşük teklif, yatırım maliyetini 8.4 milyar TL ve gelir garantisi 1.9 milyar dolar öngördü.

İki ihalede verilen teklifleri karşılaştıran Uğur Emek, “Aydın-Denizli otoyoluna göre çok daha kısa olmasına karşın bu projede verilen araç garantisi çok daha fazla” dedikten sonra şu soruları sordu:

"26 Mart 2019 yılındaki iptal edilen ihaleye göre daha yüksek yatırım bedeli ve gelir garantisi teklifi verilen Aydın-Denizli otoyolunun bu ihalesinin sonucu da iptal edilecek midir?

Aydın-Denizli otoyolunun üçte biri uzunluğundaki Nakkaş-Başakşehir otoyolunda verilen nominal tekliflerin, Aydın-Denizli’deki tekliflerle hemen hemen aynı seviyede olması normal midir?

Nominal tekliflerin, kilometre başına gelir garantileri milyon ABD doları cinsinden şu şekildedir:

Aydın-Denizli (2019): 11,7

Aydın-Denizli (2020): 12,2

Nakkaş-Başakşehir (2020): 42

Bu ihaleler tasarlanırken laboratuvar testleri gerçekten yapılıyor mu ve yapılıyorsa nasıl?"