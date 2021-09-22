İstanbul'un Şile ilçesindeki fabrika yangını kontrol altına alındı

Şile'de 2 katlı fabrikanın deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'taki elektrik malzemeleri üreten fabrikada saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İki katlı fabrikanın deposundan yükselen alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Yangına, Ömerli, Şile, Sancaktepe, Ümraniye, Kartal, Sultanbeyli, Kadıköy'den 17 araç ve 62 personelle müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek verildi. Dumandan etkilenen fabrika çalışanlarına olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangın nedeniyle oluşan yükselen duman, çevre ilçelerden de görüldü. Yangın saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı.