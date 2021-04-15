“İstanbul'un rengi maviye dönene kadar özel sektörün KÇÖ desteğine ihtiyacı var"

Koronavirüs salgını sürüyor. Vaka sayılarındaki yükselişle beraber Türkiye’de bir dizi yeni önlemler alındı. Ramazan bayramı sonuna kadar işletmeler bir kez daha kapatıldı, sokağa çıkma yasakları yeniden devreye sokuldu. Bununla birlikte turizm sezonunun açılması beklenirken bazı ülkeler Türkiye’ye uçuşlarını kısıtladı. Tüm bu gelişmelerin ardından zor durumda olduklarını belirten işverenler kredi ve vergi borçlarında erteleme olmak üzere ya yeniden KÇÖ desteğinin başlatılmasını ya da bu desteği ikame edecek nakdi yardımların devreye alınmasını istedi.

“İstanbul'un rengi maviye dönene kadar özel sektör KÇÖ'ye muhtaç”

Sözcü’den Samiye Başçı’nın haberine göre, salgının yarattığı tahribatı önleyecek desteklere ihtiyaç duyulduğunu anlatan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul'un rengi maviye dönene kadar özel sektörün KÇÖ'nün ya da bunu ikame edecek yeni bir varyant desteğe ihtiyaç duyduğu açıktır. Hükûmetimizin hedeflerinde bir sapmaya neden olmayacak biçimde, vatandaşımıza doğrudan gelir desteği dahil, virüsün verdiği tahribatı hafifletecek destekleri artırmamız gerekiyor” dedi.

Türkiye Otelciler Birliği’nden hükûmete çağrı

Rusya tarafından alınan uçuş yasaklarının sektöre 1.5 milyar dolar kaybettireceğine işaret eden Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin ise şu açıklamayı yaptı:

“Şimdi tüm umudumuz, hükümetimiz tarafından KÇÖ'nün tekrar devreye alınması başta olmak üzere işletmelerin vergisel ödevlerinin ötelenmesi, Kredi Garanti Fonu ve banka kredileri gibi finansman sorunlarının acil eylem planı kapsamında çözüme kavuşturularak geleceklerini teminat altına alacak uygulamaların devreye sokulması yönünde olacak.”