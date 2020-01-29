İstanbul'un popüler eğlence mekânı Lucca'da tecavüz girişimi

İstanbul'un popüler eğlence mekanlarından birinin tuvaletinde tecavüz girişimi gerçekleşti. Söz konusu mekânın Bebek'teki Lucca olduğu öğrenildi. Mekândan olayı doğrulayan bir açıklama yapılarak, "İddia edilen olay iki çalışanımız arasındadır. Bazı haberlerde geçtiği gibi müşterimizle ilgili bir durum söz konusu değildir" denildi. Açıklamada, saldırıda bulunan söz konusu çalışanın iş akdinin sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

İstanbul’un ünlü mekânlarından birinde skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre, geçen hafta arkadaşlarıyla birlikte Bebek Lucca’ya giden bir kadına, mekanın işletmecisi A.İ tarafından tecavüz girişiminde bulunuldu, işletmeci genç kadını lavabodan çıkarken sıkıştırdı ve onu içeriye iterek kapıyı kilitledi. Sözcü'den Ünal Demirkaya'nın haberine göre, Lucca'nın halkla ilişkiler bölümünden konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada tecavüz girişimi doğrulanırken, saldırının bir müşteriye değil kadın çalışana karşı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Gazeteci Makbule Cengiz ise, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Cengiz, o mekanın isminin "Lucca" adlı bir bar olduğunu belirterek, "Adını yazamadığınız Bebek’teki o ünlü mekan “Lucca” olmalı! İşletmecisi Alper İri’den mi bahsediyorsunuz? Bu haberlerde mekân ve tecavüzcü adını açık açık yazacaksınız ki herkes bilecek gitmeyecek! Sadece lüks olduğu için bir mekâna girebilmek adına bu şahısları adam ediyorsunuz!" diye ifade etti.

Lucca'dan yazılı açıklama

İşte söz konusu tecavüz girişimi haberiyle ilgili yapılan o açıklama:

“Söz konusu iddia ile ilgili gerekli önlemler olay anında alınmıştır. İddia edilen olay iki çalışanımız arasındadır. Bazı haberlerde geçtiği gibi müşterimizle ilgili bir durum söz konusu değildir.

Konuyu haber aldığımız zaman derhal suça konu eylemi gerçekleştirdiği iddia olunan çalışanımız işletmemizdeki görevinden geçici olarak uzaklaştırılmış, ardından konuyla ilgili olarak noter kanalı ile savunması istenmiş, savunmasını sunmadığından dolayı da iş akdinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.

İddia olunan olayın mağduru konumundaki kadın personelimiz işletmemizdeki görevine devam etmektedir. Biz iş yeri olarak üzerimize düşen gerekli önemleri aldık. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmuştur. Olay şu an yargıya intikal ettiğinden dolayı gelişmeleri takip edip, önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgi vereceğiz."