İstanbul'un pek çok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle erteledi. Ancak BEDAŞ bazı ilçelerde elektrik bakım-onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidileceğini açıkladı.

O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 09.05.2020 15:00 - 09.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, ABİDİN, AKBAŞAK, AKCAN, ALEYNA, AYABA, AYSEMA, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BATURHAN, BAŞARI, BEYSUN, BOLAHENK, CANAY, CANGÜN, CEVVAL, ERDİNÇ, ERENGÜL, EVLİYA, FREZYA, FİKİR, FİRUZ, GÖKBEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLLÜBAHÇE, GÜROL, HAKENDİŞ, HAMİT, HELVACI, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, ILGIT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESUT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, MİĞFER, NECİP FAZIL, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OCAK, OKAY, OKTAY, ORHAN, PENDİK, SADUN, SAHUR, SALKIM SÖĞÜT, SARNIÇ, SARP, SEVİLEN, SEZİN, SOYKAN, SULUDERE, TAKVA, TEKİNAY, TERTİP, TUĞBA, TÜCCAR, YAĞIZALP, YILDIZLAR, YURDANUR, ZAFERTEPE, ZEMHERİ, ÇELEBİ MEHMET, İKRAM, İNAN, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞEMSİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 09.05.2020 09:00 - 09.05.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, BEYDER, ERBERK, FERHAT, GELENEK, GELİBOLU, HÜDA, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YELİZ, YILDIZLAR, YUNUS EMRE, ÇAVUŞLU, İNAYET sk/ ATATÜRK mah AKMİNARE, BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, BEŞİKÇİ, EBUBEKİR, EKER, ERKUL, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, MÜJGAN, OKUMUŞ, RAHLE, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, İLBEY, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞİRİNDERE sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah DEMİRÖZ sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 09.05.2020 09:00 - 09.05.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ERCİYES, ILGAZ, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, SÜLEYMAN ÇELEBİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2461813) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 09.05.2020 09:00 - 09.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2458963) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 09.05.2020 16:00 - 09.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah RAUF ORBAY sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2456148) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 09.05.2020 09:00 - 09.05.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah HAL YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2461125) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 09.05.2020 05:00 - 09.05.2020 08:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah BAYRAKTAR, NİL sk/ SAHİL mah BAYRAKTAR, HAZAN, II. BEYAZIT, MAVİ AKDENİZ, ŞAİR NEDİM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454580) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 09.05.2020 15:00 - 09.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BAĞDAT sk/ TÜRKOBA mah ACAR 2, AHSEN, AKIN 2, AKTUĞ, AKTÜRK, ALIÇ, ALPER, ASMA 2, ATATÜRK 2, BAĞLAR 1, EROĞLU, KAMELYA 3, KASIRGA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2461886) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 09.05.2020 05:00 - 09.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BAHÇESARAY, BENTLER, CANDEMİR, DOBURCA, FARABİ, HÜRRİYET, KARLIOVA, KIRIM, MUNTAZAM, MİLLET, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, ÖZGÜRLÜK, İSTASYON sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2458444) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 09.05.2020 09:00 - 09.05.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2616., 2622. sk bölgesinde, Deplase Çalışması (2459607) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 09.05.2020 13:00 - 09.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah KARAKOL, RÜYA sk bölgesinde, Deplase Çalışması (2459608) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 09.05.2020 09:00 - 09.05.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah FEVZİ ÇAKMAK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2459243) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 09.05.2020 15:00 - 09.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah DRAMAN, KARİYE HANI, KESMEKAYA, KEÇECİ, SALDIRMA, TATLICI sk/ DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ARI, BESTEKÂR SERVET, CEPKEN, DERVİŞ ALİ, DERVİŞ ALİ ÇIKMAZI, DRAMAN, DİLMAÇ, KASAP, KEFEVİ, KESMEKAYA, SALMA TOMRUK, SENA, TETİK, YAHYAZADE, ŞEHİT ÜMİT UÇAN sk/ KATİP KASIM mah FABRİKA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2459541) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 09.05.2020 15:00 - 09.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜNAY, GÜNEŞ, NADİDE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454132) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 09.05.2020 05:00 - 09.05.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah AKBAŞ, BESİ, BİHTER HANIM ÇIKMAZI, GÖLGE ÇIKMAZI, KAKULE, KALENDER, KAMBER, KASAP REMZİ, KÖYBAŞI, KÖYBAŞI ARKASI, KİRAZLI BAĞLAR, MERDİVENLİ, SALKIM KÜPE, SARI ASMA, SULTAN ÇEŞME, SİMİTÇİ SALİH, YASEMİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2455557) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 09.05.2020 05:00 - 09.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah PUSULA sk/ İSTİNYE mah ASIM BABA ÇIKMAZI, BALYEMEZ ÇIKMAZI, DOKTOR HİLMİ ALANTAR, DOKTOR NURETTİN CANKAT, DOKTOR NİHAT REŞİT, HAVUZLU BOSTAN, KAYIKÇI HÜSNÜ, MAHMUT ÇAVUŞ, MEZARLIK ÜSTÜ, RESSAM HİKMET ONAT, ÇAPARİ, İSMAİL GALİP ERCAN, İSTİNYE, ŞEHİT HALİL İBRAHİM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2455558) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 09.05.2020 12:00 - 09.05.2020 15:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CUMHURİYET VE DEMOKRASİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2461990) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 09.05.2020 16:00 - 09.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİYE, BOSTAN, BRONZ, TEŞVİKİYE sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2459490) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 09.05.2020 16:00 - 09.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇİN, BAHAR, EBABİL, EVLİYA, FEZA, GÜNEŞ, KARANFİL, KASIMPATI, KIR, LALE, LAVANTA, MESCİT, MEVSİM, OKUL YOLU, PETEK, SELAM, YAYLA, ZEYBEK, ŞEN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 09.05.2020 09:00 - 09.05.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2850/3., 2854., 2862., 2863., 2868., 2869., 2968., 2969., 2970., 2971. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2460119) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 09.05.2020 12:00 - 09.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ESENTEPE MAH.SANKO SANAYİ SİTESİ bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2460120) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 09.05.2020 12:00 - 09.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2564. sk/ MALKOÇOĞLU mah 314., 315., 316., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ZAFER sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2461842) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 09.05.2020 12:00 - 09.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2606., 2607., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ MALKOÇOĞLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, ZAFER sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2461841) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 09.05.2020 12:00 - 09.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., 305., 305/1., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL, ZAFER sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2461843) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 09.05.2020 16:00 - 09.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah BALIKLI YOL, FESLEĞEN, NİLÜFER sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2456146) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.