İstanbul'un meydanları için oy verme işlemi başladı

İstanbul Taksim, Bakırköy ve Salacak'taki yeni meydan tasarımları için oylama açıldı. Her meydan için üç tasarım yarışırken, 12 Kasım sonunda kazanan proje hayata geçecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yarışmaya açtığı Taksim, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı tasarımları oy verme işlemi bugün başladı. Herkesin TC kimlik numaralarıyla oy verebileceği yarışmada her meydan için en çok beğenilen tasarım hayata geçirilecek.

19 Ekim-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak oylamaya istanbulsenin.org katılınılıyor.

Projeler meydanlarda da sergileniyor

Yarışmalarda dereceye giren projeler aynı zamanda Taksim, Bakırköy ve Üsküdar meydanlarındaki “Karar Senin” merkezlerinde ve istanbulsenin.org sitesinden de incelenebiliyor. Oy vermek isteyenler Beyaz Masa'ya danışarak da süreç hakkında bilgi edinebilecek.