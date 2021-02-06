İstanbul’un kültür ve eğlence merkezi Beyoğlu’nda bir mekân daha pandemiye yenildi: Demir Cafe müdavimlerine veda etti

İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence merkezi Beyoğlu’nda bir mekân daha kapanıyor. Tavla pullarının kırıldığı, okeye dördüncünün arandığı Mis Sokak’taki Demir Cafe, müdavimlerine bir yazı ile veda etti.

1977 yılından bu yana hizmet veren mekânın veda yazısında, “Üzülerek bildirmek isteriz ki 1977 yılından bu yana sizlere elimizden geldiğince güler yüzle, özgür bir ortam sağlamaya çalışarak, farklı kültürleri tek bir masada buluşturmayı amaç edinerek bu senelere kadar getirdiğimiz kafemiz artık kapılarını kapatıyor” denildi.

Müdavimlerine “Her birinizin yeri ayrı, umuyoruz ki biz de sizin için öyleyizdir” diye seslenilen veda yazısı, “İyi ki vardınız. Kim bilir belki seneler sonra tekrar görüşürüz” ifadeleriyle son buldu.

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