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Ekonomik kriz Türkiye'nin ilk vegan- vejeteryan restoranı Zencefil'i de vurdu

16 Temmuz 2020 15:12

Koronavirüs salgını sürecinden etkilenen mekanlardan biri olan Zencefil restoranı, 17 Temmuz tarihi itibariyle kapanacağını duyurdu.

İstanbul Beyoğlu'nda 1993 yılından beri hizmet veren ve kendilerini Türkiye'nin ilk vegan - vejeteryan restoranı olarak tanımlayan Zencefil, geçtiğimiz haftalarda 27. senesini kutlamıştı.

Restoran sahipleri sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak kapanma kararını 9 Temmuz'da duyurdu:

''Görülen lüzum üzerine:

Kapanış tarihimiz 17 Temmuz. Ayrıca pandemi hüküm sürüyor hâlâ. Aynı anda herkesi kabul edemeyebiliriz. Destek, dayanışma bu son demlerimizde çok iyi gelecek elbet bize. Sevgiyle, şükranla, dostlukla...''

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