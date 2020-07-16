Ekonomik kriz Türkiye'nin ilk vegan- vejeteryan restoranı Zencefil'i de vurdu

Koronavirüs salgını sürecinden etkilenen mekanlardan biri olan Zencefil restoranı, 17 Temmuz tarihi itibariyle kapanacağını duyurdu.

İstanbul Beyoğlu'nda 1993 yılından beri hizmet veren ve kendilerini Türkiye'nin ilk vegan - vejeteryan restoranı olarak tanımlayan Zencefil, geçtiğimiz haftalarda 27. senesini kutlamıştı.

Restoran sahipleri sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak kapanma kararını 9 Temmuz'da duyurdu:

''Görülen lüzum üzerine:

Kapanış tarihimiz 17 Temmuz. Ayrıca pandemi hüküm sürüyor hâlâ. Aynı anda herkesi kabul edemeyebiliriz. Destek, dayanışma bu son demlerimizde çok iyi gelecek elbet bize. Sevgiyle, şükranla, dostlukla...''