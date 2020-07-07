İstanbul'un hareketliliği Koronavirüs öncesine döndü

Türkiye’de mart ayı ortasında resmi olarak duyurulan ilk Koronavirüs vakasının ardından dün bir ilk yaşandı. İstanbul’un hareketliliği son 113 günün en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye’de mart ayı ortasında açıklanan ilk resmi Koronavirüs vakasının ardından alınan ve adım adım sıkılaştırılan sosyal izolasyon önlemleri toplumsal hareketliliğe de damga vurmuştu. Uzaktan eğitim, evden çalışma, sokağa çıkma kısıtlamaları ve ardından ardından başlatılan normalleşme adımları ile geçen bu son 3 aylık süreçte dün bir ilk yaşandı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre dünya genelinde İstanbul dahil 50’ye yakın büyükşehirde faaliyet gösteren toplu taşıma uygulaması ve haritalama hizmeti CityMapper’ın Koronavirüs ile birlikte yayınlamaya başladığı Hareketlilik Endeksi’nin (Mobility Index) son verileri incelendiğinde 6 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’un hareketlilik oranı son 113 günün en yüksek seviyesine çıktığı görüldü.

Endekse göre dün İstanbul’un hareketlilik oranı yüzde 50 olarak kayıtlara geçti. İstanbul’un hareketlilik endeksi en son 15 Mart Pazar günü yüzde 52 değerini almış, ardından artan Koronavirüs vakaları ve buna bağlı önlemler kapsamında Nisan ayında yüzde 4’lere kadar gerilemişti.

İşte İstanbul'un son 4 aydaki hareketlilik endeksi

Koronavirüs salgını kapsamında alınan sosyal izolasyon önlemlerinin 11 Mayıs itibariyle gevşetilmeye başlandığı Türkiye’de, bu tarihten itibaren AVM’lerin de kademeli olarak açılmasıyla, İstanbul’un hareketlilik endeksi de tekrar artışa geçmişti.