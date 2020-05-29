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İstanbul'un fethinin 567'inci yılında Ayasoyfa'da Fetih duası okunacak

29 Mayıs 2020 19:38

İstanbul'un fethinin 567'inci yıl dönümü kutlamalarında Ayafosya'da Fetih duası okunacak. 

Tüm güne yayılan kutlamaların Ayasofya ayağında saat 21.30'da Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürüttüğü rota drone görüntüleri ile paylaşılacak. 

Ayasofya içinde Fetih duası okunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı programda, Ayasofya'nın önüne kurulan bir platformda İstanbul'un fethi temalı mapping gösterisi de yapılacak.

Fetih Şöleni, Tarihi Yarımada'daki havai fişek gösterisi ile sona erecek.

 

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