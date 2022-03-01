20 yılın zirvesi: İstanbul'un enflasyonu yüzde 55'i aştı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul Geçinme İndeksi'ne göre; şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 4,44 artış kaydederken toptan fiyatlar ise yüzde 3,38 artış kaydetti. Böylece İstanbul'da perakende fiyatlardaki yıllık artış yüzde 55,32; toptan fiyatlarda ise yüzde 58,39 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon 2002'den bu yana ki en yüksek seviyeyi gördü.

İstanbul'da perakende fiyatlar Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 13,78, geçen yıl aynı aya göre yüzde 50,91 artış göstermişti.

Türkiye genelinde resmi enflasyon verisi ise 3 Mart Perşembe günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

Şubat 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Sağlık ve Kişisel harcamalarında yüzde 7,04, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 6,47, Gıda Harcamalarında yüzde 5,92, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 5,53, Konut Harcamalarında yüzde 2,28, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 2,25, Diğer Harcamalarında yüzde 1,45 artış kaydedildi. Giyim Harcamaları ise yüzde 1,91 azaldı.

Şubat 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Madenler Grubunda yüzde 5,48, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 4,35, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 3,63, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 3,42, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,18, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 1,68, Mensucat Grubunda yüzde 0,20, artış görüldü.