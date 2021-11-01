İstanbul'un enflasyonu ekimde yıllık yüzde 20'yi aştı

İstanbul'da ekimde perakende fiyatlar aylık yüzde 3,29; yıllık yüzde yüzde 20,76 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,29, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,76 oranında arttı.

Bu verilerle endeks 2012'den beri en yüksek seviyesine yükseldi.

Ekimde perakende fiyatlarda aylık bazda; gıda harcamalarında yüzde 4,22, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3,55, konut harcamalarında yüzde 3,25, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,62, giyim harcamalarında yüzde 2,41, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1,14, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,24 ve diğer harcamalar grubunda 0,04 artış yaşandı.

Ekim ayında aylık bazda toptan fiyatlarda aylık bazda; madenler grubunda yüzde 6,50, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 6,49, gıda maddeleri grubunda yüzde 4,16, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,32, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,65, mensucat grubunda yüzde 0,97 artış görülürken, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,64 azalış görüldü.