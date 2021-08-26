İstanbul'un çözülemeyen taksi sorunu

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İstanbul'un taksi sorunu son dönemde vatandaşın taksi bulamaması, taksicilerin fazla para istemesi ve müşteri seçmesi gibi sebeplerle gündeme geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bin adet yeni taksinin hizmete alınmasıyla ilgili projesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü Ağustos ayı toplantısında oy çokluğuyla 8'inci kez reddedildi.

İstanbul'un taksi sorununu halka, taksi şoförlerine, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'e ve Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli'ye sorduk.

Haber: Ege Tatlıcı

Video: Ege Tatlıcı, Efe Türkyılmaz