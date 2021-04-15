İstanbul'un birçok noktasına "İstanbul Sözleşmesi bizim, vazgeçmiyoruz" pankartı asıldı

'İstanbul Sözleşmesini Uygula' Kampanya Grubu'ndan kadınlar, İstanbul'un birçok noktasını ''İstanbul Sözleşmesi bizim'' pankartlarıyla donattı.

Kadın örgütleri, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararına karşı, Avcılar, Galata Köprüsü, Galata Kulesi, Altunizade, Bağcılar ve Beşiktaş gibi İstanbul'un çeşitli semt ve noktalarına, "İstanbul Sözleşmesi Bizim, Vazgeçmiyoruz" yazılı pankartlar astı.