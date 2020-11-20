İstanbul'un barajlarındaki su son 10 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 26,82 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde kaydedildi. Son yağışlara rağmen İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 26,82 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 26,82 olarak ölçüldü. Kuraklığın yaşandığı 2016 yılında ise barajlardaki su oranı yüzde 35,62 olarak gerçekleşmişti. İSKİ internet sitesinde yer alan verilere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 22,64, Terkos'ta yüzde 27,85, Sazlıdere'de yüzde 5,85, Alibeyköy'de yüzde 27,89, Büyükçekmece'de yüzde 16,67, Ömerli'de yüzde 33,60 Darlık'ta yüzde 56,38 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 225,8 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

İstanbul'da günlük ortalama 3 milyon metreküp su tüketiliyor.

"Alibeyköy havzasında hayvan otlatılıyor"

Diğer yandan İSKİ verilerine göre barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılının 10 aylık bölümünde 458 milyon 26 bin metreküp su alındı.

Barajlardaki doluluk oranı, 18 Kasım tarihi baz alındığında, 2011'de yüzde 56,31, 2012'de yüzde 46,67, 2013'te yüzde 40,23, 2014'te yüzde 37,05, 2015'te yüzde 65,65, 2016'da yüzde 35,49, 2017'de yüzde 54,01, 2018'de yüzde 47,67, 2019'da 37,68, 2020'de ise 26,82 oldu.

Öte yandan, İstanbul'un önemli su kaynaklarında Alibeyköy Barajı'nda azalan su nedeniyle hayvanların otlatıldığı görüldü. Su seviyesinin yüzde 27,89'a düştüğü barajda, Mağlova Kemeri'nin tüm ayakları ortaya çıktı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İç Su Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, havzalar arası su taşınması yönteminin 2 yıl arka arkaya görülecek kuraklıkla çözüm olmaktan çıkabileceğini vurguladı.