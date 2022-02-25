İstanbul, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finali ev sahibi adayları arasına girdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg'dan almaya karar verdi. Alman basını final için 4 aday şehirden birinin İstanbul olduğunu iddia etti.

UEFA'nın 2022 Şampiyonlar Ligi Finali'nde ev sahipliği yapacağını daha önce açıkladığı St. Petersburg'dan organizasyonu almayı planlıyor.

Alman basının önde gelen haber kuruluşlarından Bild, UEFA'nın bu kararı alması halinde önünde 4 alternatif şehir bulunduğunu belirtti. İspanya'dan Madrid, İngiltere'den Londra ve Macaristan'dan Budapeşte'nin yer aldığı aday şehirler arasına İstanbul da eklendi.

Bild'in haberine göre; UEFA kararını resmileştirdiği taktirde bu 4 şehirden birinin finale ev sahipliği yapacağı vurgulandı.