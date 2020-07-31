İstanbul uçuşlarının iptal edilmesinin ardından Rus havayolu firmasından açıklama

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot, hükümetin Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşların bazı ülkeler için yeniden başlatılması kararını takiben uçuşlara aşamalı olarak geri döneceklerini açıkladı.

Aeroflot'un açıklaması, Kommersant gazetesinin yolcuları kaynak göstererek Aeroflot'un bir dizi İstanbul uçuşunu iptal ettiği yönündeki haberi sonrasında geldi.

Sputnik’teki habere göre Aeroflot yetkilileri açıklamalarında, “Uçuş programının azaltılmış şekilde ilerlediğine yolcularımızın dikkatini çekmek isteriz. Uçuşunuz iptal edildiyse bilet değişikliği için çeşitli çözümler sunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Rusya ile Türkiye arasında Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan uçuşlar ağustos başında başlayacak. Aeroflot, 1 Ağustos'ta İstanbul, 10 Ağustos'ta ise Antalya'ya uçmaya başlıyor.