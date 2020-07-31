T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul uçuşlarının iptal edilmesinin ardından Rus havayolu firmasından açıklama

31 Temmuz 2020 21:00

İstanbul uçuşlarının bir kısmının iptal edildiği iddialarının ardından Rus havayolu şirketi Aeroflot, uçuş sıklığının hâlâ Koronavirüs salgını öncesine geri dönmediğini açıkladı.

ETİKETLER

Aeroflotrusistanbul uçuş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24