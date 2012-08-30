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Yaşam

İstanbul Tuzla'da korkutan yangın!

Sanayi sitesinde izolasyon malzemesi üreten 3 katlı fabrikadan siyah dumanlar yükseldi

30 Ağustos 2012 00:08

 

Orhanlı Sanayi Bölgesi'nde bir strafor ve lojistik destek merkezi idare ve depo kısmında çıkan yangında 5 kişi zehirlendi.
 
Tuzla'da Orhanlı Sanayi Bölgesi'nde bir strafor ve lojistik destek merkezi idare ve depo kısmında saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Yaklaşık 10 bin metre kare üzerinde üç katlı binada henüz belirlenemeyen çıkan yangın patlamalar nedeniyle kısa sürede yayıldı.Yangına ilk olarak işçiler müdahale etti. Ancak yetersiz kalınınca durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Orhanlı itfaiye ekibi müdahalede yetersiz kalınca takviye ekip istedi. Alarma geçen İstanbul İtfaiyesi, Orhanlı,Tuzla, Organize Sanayi Bölgesi, Kartal, Sultanbeyli, Yenişehir, Kadıköy, Ümraniye, İstinye, Şişli, Bakırköy, Başakşehir, Kurtköy, Seyrantepe, Gebze itfaiye grupları bölgeye sevk edildi. Tuzla Belediyesi, Pendik Belediyesi, Hamidiye A.Ş.'den ise su tankerleri gönderildi. Yangına 70 araç 220 personel ile müdahale ediyor. Yangının binanın birinci katında devam ettiği ikinci ve üçüncü katlara sıçramasının önlendiği belirtildi. Yangın nedeniyle 2'ü işçi 2'si itfaiye görevlisi 5 kişi dumandan etkilindi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. 1 işçinin ise içeride mahsur kaldığı iddia ediliyor. İtfaiye mahsur kaldığı belirtilen işçiyi kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor.

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