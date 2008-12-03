İstanbul, Türkiye'yi dünyaya tanıtacak

Avrupa Birliği'nin(AB) 2010 yılında Kültür Başkenti olmaya hak kazanan "İstanbul" şehri, AB'nin merkezi Brüksel'de çok kapsamlı bir lobi atağı başlattı.



8 Nisan tarihinde İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın katılımı ile resmen açılan ve İstanbul'un Brüksel'deki temsilciliğini üstlenen "İstanbul Merkezi" (ICIB), dün AB'nin başkentinde iki büyük modern sanat sergisini açtı.



Birinci sergi, "1950'den 2000'e: Santralistanbul Koleksiyonu" adını taşıyor. Diğeri ise küratörlüğünü Beral Medra'nun yaptığı "2010 ile birlikte İstanbul Diptychs Sergisi" nden oluşuyor. İstanbul Merkezi, bu sergi ve bundan sonra yapılacak kültürel etkinlikler için, bulunduğu binanın aynı katında bulunan 600 metrekarelik alanı da kiralayarak toplam bin 200 metrekare alana ulaştı.



AB'den yüksek katılım



İstanbul'un Brüksel'deki temsilciliğinin sergisi dün akşam, AB'nin beş büyük kurumdan biri olan Bölgeler Komitesi Başkanı'nın yeni başkanı Luc Van Den Brande'nin katılımıyla açıldı. AB'den çok sayıda siyasetçi ve yetkilinin de yer aldığı açılışa, Türkiye'den ise gazeteci, akademisyen, sivil toplum kuruşları temsilcileri ve sanatçılar olmak üzere toplam 83 kişi geldi.



Serginin açılışını İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yapması bekleniyordu. Ancak İstanbul'daki terör saldırıları nedeniyle belediye başkanı Brüksel programını son anda iptal etmek durumunda kaldı. Onun yerine başkan vekili Ahmet Selamet katıldı. İstanbul Merkezi, açıldığı günden bu yana AB çevrelerinin de büyük ilgi odağı durumunda. Belçika Başbakanlık konutunun tam karşısında ve AB kurumlarına çok yakın mesafeyi seçen merkezin yönetim kurulu üyeleri sadece Türklerden değil, aynı zamanda Türkiye konusunda uzman Avrupalı parlamenterler, akademisyenler, yabancı gazetecilerden oluşuyor.



Türkiye’nin kapısı İstanbul



İstanbul Türkiye'nin Kartviziti Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Vekili Jan Marinus Wiersma ise, SABAH'a şu açıklamayı yaptı:



"Bence İstanbul, Türkiye'nin AB'deki kartvizitidir. İstanbul Kültür Başkenti Projesi ile İstanbul hem Avrupa ülkelerinden ne açıdan farklı olduğunu hem de onlara aslında ne kadar da benzediğini gösterecek. AB'de herkes, Ankara'ya göre İstanbul'u tanıyor ve İstanbul'u Türkiye'nin kapısı olarak biliyor. İstanbul Merkezi'nin Türkiye'yi AB'de çok iyi tanıtacağına inandığım için, ben de bu merkezin yönetim kuruluna girmeyi kabul ettim." İstanbul Merkezi Brüksel'in kültürel faaliyetleri, bundan sonra da devam edecek.



Serginin ardından Marmaray kazısı temelinde, "Yeraltı Devrimi Sergisi" ve "Gastronomi Sergisi" açılacak. İstanbul Merkezi, beş dalda dağıtılan Avrupa Gündemi 2008 ödüllerinden, "Yılın Bölgesel Temsilcisi" ödülüne aday oldu. İstanbul Kültür Başkenti desteğiyle, ayrıca Avrupa'da Türkiye Merkezi -TR PLUS, Brüksel Güzel Sanatlar Sarayı'nda "Folia Pianistica-Anlaşmazlıkların Ötesinde Müzik" adlı konser düzenleniyor. Konserde birbirleriyle siyasi sorunları olan 9 farklı ülkeden piyanist bir araya getirilerek barış konseri verilecek.

