İstanbul tünellerine hız sınırı geldi

T24 - İstanbul’daki 7 tünelde 70 km / saat hız sınırını aşanlar kameralarla tespit edilerek ceza kesilecek. Araçlar tünel boyunca izlenecek.

Radikal’den Serkan Ocak’ın haberine göre; İstanbul’da 7 Tepe 7 Tünel sloganıyla hizmete başlayan tünellere hız kontrol sistemi kuruldu. Kağıthane - Piyalepaşa ve Bomonti – Dolmabahçe tünellerinde hız limitlerine uyulmadığı gerekçesiyle kurulan kameralı radar sistemiyle hız ihlali yapanlara ceza kesilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açılışları Başbakan Tayip Erdoğan tarafından yapılan tünellerdeki hız ihlalleri, artık radarla kontrol altına alınacak. Ayrıca kameralarla emniyet şeridini gereksiz kullananlar da takip edilecek. Yeni uygulamada, araç kameraların açısına girdiği anda bütün seyir tespit edilerek kural ihlali yapanların fotoğrafları çekilecek. Bu tespitlerden sonra trafik polisleri tarafından cezai işlem uygulanacak. Tünellerde şehir içi hız limiti olan 70 kilometre / saat olarak uygulanıyor. Bu hızın üzerine çıkan sürücülere ceza kesilecek. Kağıthane –Piyalepaşa ve Bomonti –Dolmabahçe tünellerinde 4 hız kontrol sistemi ve 8 elektronik Denetleme Sistemi (EDS) emniyet şeridi ihlal tespit sistemi kuruldu.

Aynı sistem önümüzdeki günlerde hizmete girecek Sarıyer tünelinde de kurulacak.

İstanbul genelinde 145 EDS bulunuyor. Bunların 114’ü kırmızı ışıklarda bulunuyor. İstanbul’da 2007’de kurulan EDS ile 2010 sonuna kadar 1 milyon 113 bin 271 kural ihlal yapıldığı tespit edildi. Bu ihlallere ilişkin de 124 milyon 28 bin 367 lira para cezası uygulandı. En fazla kırmızı ışık ihlali yapıldığı tespit edildi. Sadece 2010’da 415 bin 489 trafik kuralı ihlali karşılığında toplam 44 bin 679 bin 72 TL para cezası kesildi.

Türkiye’de ilk kez İBB tarafından uygulanan akıllı EDS’ler de yaygınlaştırılıyor.