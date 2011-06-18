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Yaşam

İSTANBUL TÜNELLERİNE HIZ KONTROL SİSTEMİ İSTANBUL (A.A)

18 Haziran 2011 14:58

-İSTANBUL TÜNELLERİNE HIZ KONTROL SİSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 18.06.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ''7 Tepe 7 Tünel'' sloganıyla hizmete aldığı tünellere, hız kontrol sistemi kuruldu.  Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik akışını rahatlatarak ulaşım süresini kısaltmak için hizmete alınan Kağıthane-Piyalepaşa ve Bomonti-Dolmabahçe tünellerinde sürücülerin hız limitlerine uymadığı ve kazaların meydana geldiği gözlendi. Bu nedenle kazaların önüne geçilebilmek ve sürücülerin kurallara uymasını sağlamak için tünellerde 4 hız kontrol sistemi ve emniyet şeridi ihlalini tespit eden 8 adet Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kuruldu. Bu sayede araç kameraların açısına girdiği anda bütün seyir tespit edilerek, kural ihlali yapanların fotoğrafları çekiliyor ve trafik polisi tarafından cezai işlem uygulanıyor.   Tünellerde şehir içi hız limiti olan saatte 70 kilometreyi aşan sürücülere ceza uygulaması yapılacak.  Aynı sistem, önümüzdeki günlerde hizmete alınacak Sarıyer tünelinde de uygulanacak.

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