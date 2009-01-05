İstanbul tüketim şampiyonu

Türkiye’nin son nüfus verileri baz alınarak yapılan bölgeler arası
refah seviyesi karşılaştırmasına göre İstanbul’da yaşayan vatandaşlar,
Türkiye’deki toplam tüketim harcamalarının yüzde 23.1’ini yapıyor.
İstanbullu bir tüketicinin ortalama harcaması, Güneydoğu Anadolulu’dan
3, Ortadoğu Anadolulu’dan 2, Kuzeydoğu Anadolulu’dan 1.8 kat fazla
çıkıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar
Merkezi’nin (BETAM) yaptığı "Türkiye’deki Bölgeler Arasındaki Refah
Seviyesi Karşılaştırması" başlıklı araştırmasında yer alan verilere
göre Güney Doğu ile diğer bölgeler arasındaki refah uçurumu çok büyük.
BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel TÜİK’in, 2005-2006-2007
yıllarında yapmış olduğu Hanehalkı Bütçe Anketini’nin sonuçlarını
birleştirerek elde ettiği hanehalkı tüketim harcamalarının bölgesel
sonuçlarını baz alarak yola çıktıklarını söyledi. Buna göre, İstanbul,
12 farklı mal ve hizmet kalemlerinin yalnızca 4’ünde ilk sırada iken,
Doğu Karadeniz, gıda ve alkolsüz içecekler, giyim, ayakkabı, ev eşyası
ve ev bakım hizmetleri ile diğer harcamalar kalemlerinde birinci
sırada. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise tüm kalemlerde son sırada.
İstanbul'lu eğitime 7 kat fazla harcıyor
Ortalama
bir İstanbullu, ortalama bir Güneydoğu Anadoluludan 1.5 kat daha fazla
gıda ve alkolsüz içecek alışverişi, 1.7 kat daha fazla giyecek ve
ayakkabı tüketimi yapıyor.
Ana harcama kalemleri en temel ihtiyaçlardan (gıda ve giyim) uzaklaştıkça fark da hızlı açılıyor.
İstanbullunun
eğitim harcamaları ortalama bir Güneydoğuludan 7 kat, Ortadoğu
Anadoluludan 3.6, Kuzeydoğu Anadoluludan 2.9 fazla.
İstanbullunun
lokanta ve otel harcamaları, bu kalemde kendisine kıyasla en az
harcayan ortalama bir Güneydoğulunun tam 10, en yakın harcayan Egelinin
ise 1.5 katı.