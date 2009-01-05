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Yaşam

İstanbul tüketim şampiyonu

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, Türkiye’deki toplam tüketim harcamalarının yüzde 23.1’ini yapıyor.

05 Ocak 2009 02:00

Türkiye’nin son nüfus verileri baz alınarak yapılan bölgeler arası refah seviyesi karşılaştırmasına göre İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, Türkiye’deki toplam tüketim harcamalarının yüzde 23.1’ini yapıyor.

İstanbullu bir tüketicinin ortalama harcaması, Güneydoğu Anadolulu’dan 3, Ortadoğu Anadolulu’dan 2, Kuzeydoğu Anadolulu’dan 1.8 kat fazla çıkıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) yaptığı "Türkiye’deki Bölgeler Arasındaki Refah Seviyesi Karşılaştırması" başlıklı araştırmasında yer alan verilere göre Güney Doğu ile diğer bölgeler arasındaki refah uçurumu çok büyük. BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel TÜİK’in, 2005-2006-2007 yıllarında yapmış olduğu Hanehalkı Bütçe Anketini’nin sonuçlarını birleştirerek elde ettiği hanehalkı tüketim harcamalarının bölgesel sonuçlarını baz alarak yola çıktıklarını söyledi. Buna göre, İstanbul, 12 farklı mal ve hizmet kalemlerinin yalnızca 4’ünde ilk sırada iken, Doğu Karadeniz, gıda ve alkolsüz içecekler, giyim, ayakkabı, ev eşyası ve ev bakım hizmetleri ile diğer harcamalar kalemlerinde birinci sırada. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise tüm kalemlerde son sırada.

İstanbul'lu eğitime 7 kat fazla harcıyor

Ortalama bir İstanbullu, ortalama bir Güneydoğu Anadoluludan 1.5 kat daha fazla gıda ve alkolsüz içecek alışverişi, 1.7 kat daha fazla giyecek ve ayakkabı tüketimi yapıyor.

Ana harcama kalemleri en temel ihtiyaçlardan (gıda ve giyim) uzaklaştıkça fark da hızlı açılıyor.

İstanbullunun eğitim harcamaları ortalama bir Güneydoğuludan 7 kat, Ortadoğu Anadoluludan 3.6, Kuzeydoğu Anadoluludan 2.9 fazla.

İstanbullunun lokanta ve otel harcamaları, bu kalemde kendisine kıyasla en az harcayan ortalama bir Güneydoğulunun tam 10, en yakın harcayan Egelinin ise 1.5 katı.

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