İstanbul, trafik kazalarında ilk sırada

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan ve şehirlerdeki trafik sorunlarını araştıran alt komisyonun ilk toplantısında Türkiye’nin trafik kazalarında vahim durumunu rakamlarla ortaya koydu.

Komisyon Başkanlığına seçilen AKP Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, her yıl ortalama 5 binden fazla insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, Türkiye'de trafik kazalarının dünya ortalamasının üstünde olduğunu söyledi. Kırcalı, “100 milyon taşıt içinde kilometreye düşen ölüm oranı sıralaması Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 0,3; İngiltere'de ve Almanya'da yüzde 1’ken Türkiye'deyse bu oran yüzde 10'dur” dedi.

Toplantıda, İstanbul trafik kazalarıyla gündeme geldi. Türkiye’de yüzde 50.5 oranıyla İstanbul’un en çok trafik kazalarının yaşandığı il olduğu belirtilerken Kızıltoprak'tan Maltepe ilçesine kadar uzanan Bağdat Caddesi’nde yerinde inceleme önerisi dikkati çekti.

Dilekçe Komisyonu bünyesinde, “Şehir merkezlerindeki işlek caddelerin trafik sorunlarının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla” kurulan alt komisyonun son toplantısının son toplantısında AKP’li Kırcalı’nın tutanaklara yansıyan konuşması şöyle:

Ülkemizde 2015 yılı verilerine baktığımızda 1 milyon 313 bin 359 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan 183 bin 11 adedi ölümlü, yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçmiştir. İstatistiklere girmeyenler ile yaralı olarak kayıtlara geçenlerden daha sonra meydana gelen ölümleri de eklediğimizde her yıl ortalama 5 binden fazla insanımız trafik kazalarında maalesef hayatını kaybetmektedir. Türkiye'de trafik kazaları dünya ortalamalarına göre bakıldığında oldukça fazladır. 100 milyon taşıt içinde kilometreye düşen ölüm oranı sıralaması Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 0,3; İngiltere'de ve Almanya'da yüzde 1’ken Türkiye'deyse bu oran yüzde 10'dur.

Tüm taşımacılığın Amerika'da yüzde 27,29'u kara yoluyla, yüzde 38,3'ü demir yoluyla yapılırken bu oran Almanya'da kara yoluyla yüzde 58,2, demir yoluyla yüzde 22'dir. Ülkemizde 2014 verilerine göre taşımacılığın da yüzde 89,5'i kara yolu, yüzde 4,6'sı demir yolu ve yüzde 5,9'u da deniz yoluyla yapılmıştır. Hem ulaşımda hem de taşımacılıkta kara yolu kullanımının yüksek olması ve ağır vasıta sayılarının çokluğu genel olarak trafik kazalarının artmasına da neden olmaktadır. Ülkemizde yaşanan trafik kazalarında en çok hayatını kaybedenlerse maalesef 15-29 yaşlarındaki gençlerimiz olmuştur.

Türkiye Trafik Eğitimini Geliştirme ve Kazaları Önleme Vakfının verilerine göre, Türkiye'de meydana gelen kazaların yüzde 90'ından fazlası insanhatasından kaynaklanmıştır. Bu kazalara son vermek için öncelikle trafik eğitiminin öneminin ve kaza riski bilincinin ülkemizdeki bütün insanların zihnine, hafızasına yerleştirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, trafik kazaları nedeniyle ortaya çıkan ölüm ve yaralanma vakaları, artan engelli birey sayısı, yaşanan maddi kayıpları düşündüğümüzde, trafik kazalarının millî ekonomimize sosyoekonomik maliyeti inanılmaz boyutlardadır.

Ülkemizde en çok trafik kazalarının yaşandığı il yüzde 50,5 gibi yüksek bir oranla İstanbul'dur. İstanbul'daki trafik kazalarındaysa son yıllarda sansasyonel vakalarla yerel ve ülke basınında, internet ve sosyal medyada gündem olmaya başlayan ve Kızıltoprak'tan başlayarak Maltepe ilçesine kadar uzanan Bağdat Caddesi’dir. Bağdat Caddesi, İstanbul Anadolu yakasının hem alışveriş hem yaya hem de trafik anlamında en yoğun noktalarından bir tanesidir. Bu sebeple, İstanbul Bağdat Caddesi ve bunun gibi büyük şehirlerimizdeki işlek caddelerde uygulanmak üzere kal ıcı ve caydırıcı tedbirlere de ihtiyaç vardır.