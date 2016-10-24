İstanbul trafiğine Mobil EDS'li çözüm; 2016'da 66 bin ceza kesildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Mobil EDS (Mobil Elektronik Denetleme Sistemi) sayesinde, özellikle otoyolların bağlantı noktalarında kilitlenen trafik açılıyor. 2016’nın ilk 9 ayında 11 Mobil EDS aracı kameralarına 66 bin 678 şerit, taralı alan, hız, park, tramvay yolu ihlali takıldı. Öte yanda birçok sürücünün cüzdanının yandığı belirtildi.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, gelişmiş görüntü sistemleri sayesinde, gece ve gündüz aynı anda 20 aracı izleyebilen Mobil EDS bulunan kavşaklarda şerit ve taralı alanlarda, trafiğin en yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde yaşanan kaosun sona erdiği belirtildi.

Günde 200 araca ceza

Mobil EDS araçlarının son günlerde ağırlık verdiği noktalardan biri de Sultangazi-Habipler çıkışının Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde otoyola bağlandığı nokta. Trafik yoğunluğunun zirve yaptığı 17.00 ile 20.00 saatleri arasında emniyet şeridinde bekleyen Mobil EDS, çıkış noktasında üçüncü şeridi oluşturan, taralı bölgede yığılarak trafiği olumsuz etkileyen sürücülerin kâbusu. Şerit ve taralı bölge ihlalleri Mobil EDS sayesinde azalınca da, ‘İflah olmaz’ denen bölgedeki trafiğin akışında büyük rahatlama yaşanıyor. Mobil EDS aracı personeli, Sultangazi-Habipler çıkışında trafik yoğunluğuna göre günde yaklaşık 200 araca 92 lira taralı alan ihlali cezası kesildiğini söylüyor.

"Kötü havaya güvenmeyin"

“Hava karanlık, yağmur yağıyor nasıl olsa görüntü alamazlar” diye düşünenler vardır mutlaka. Ama çevrede bir Mobil EDS varsa, hava şartlarına çok güvenmeyin. Kameraların gece görüş sistemi zifiri karanlıkta pırıl pırıl görüntü alıyor. Yağmura karşı iki kamerada silecekler var. Unutmadan, o görüntüler bilgisayara aktarıldıktan sonra altına, çekimin yapıldığı yerle ilgili GPS verileri giriyor. Çok sıkı bir radarı var Mobil EDS araçlarının. Seyir halindeyken hız kontrolü yapamaz sanmayın, yapıyor. Dahası aynı anda 20 aracı birden izleyip hangisinin kaç kilometre hızla gittiğini belirliyor. Yukarıdaki iki kamera da, siz hız sınırlarına meydan okurken poz poz görüntünüzü alıyor.

5’inci kamera 'kafada'

‘Buraya araç giremez’ diye kıyıya köşeye park edenler için düşünülmüş bir akıllı gözlük. İzleme masasında oturan tekniker, böyle bir durumla karşılaşınca kameralı gözlüğü takıp araçtan çıkıyor. Kural ihlalini gözlükteki kamerayla tespit ederken, görüntüler araç içindeki bilgisayara aktarılıyor. Birkaç işlemin ardından oradan da modem aracılığıyla polisin bilgisayarına.

Tüm sistem ve yazılım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İSBAK’ın 2 yıllık AR-GE çalışması sonucu geliştirilmiş. Kameralar ve radar, aracın içine yerleştirilmiş bir masadan kontrol ediliyor. Görüntüler masaya sabitlenmiş büyük ekranlı bir bilgisayara aktarılıyor. Kumanda uzmanının elinde. Tüm araçlarda elektronik sistemden sorumlu personel, meslek yüksek okullarının bilgisayarla ilgili bölümlerinden mezun. Sürücüler ise üstün sürüş teknikleri eğitiminden geçmiş.