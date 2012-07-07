İstanbul trafiğine deniz yolu çözümü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ, İstanbul'un, köprü çalışmaları nedeniyle yoğunlaşan trafiğine çözüm için 9 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Kabataş'tan Küçüksu ve Beykoz seferleri başlatacak.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yoğunlaşan köprü trafiğine alternatif olması amacıyla denizden çözümler sunulmaya devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, 9 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Kabataş'tan, Küçüksu ve Beykoz seferlerinin başlatılacağı bildirilen açıklamada, hafta içi her gün, sabah ve akşam saatlerinde yapılacak seferlerin, İstanbullular için boğaz geçişinde yeni bir alternatif oluşturacağı kaydedildi.

Açıklamada, Boğaz seferleriyle entegre edilerek düzenlenecek seferlerin, 9 Temmuz–16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği ve talebe bağlı olarak tarifeli hale getirileceği bildirildi.

Eski Galata Köprüsü pazar günü açılacak

Fatih Sultan Mehmet ve Haliç köprülerindeki bakım çalışması nedeniyle yoğunlaşan trafiğin rahatlatılması amacıyla Balat-Hasköy arasına taşınan eski Galata Köprüsü, 8 Temmuz Pazar günü trafiğe açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, iki yaka arasındaki kara bağlantıları ve dubalarının bakımı biten köprü, teknik bakımlar yapılarak hazır hale getirildi.

Köprünün eklem ve bağlantı noktaları, elektrik tesisatı, asfalt bakımı, giriş çıkış rampaları değiştirildi, trafik yön levhaları yerleştirildi.

8 Temmuz Pazar günü trafiğe açılacak köprünün üzerindeki hız limiti 40 kilometre olarak belirlenirken, köprünün altından 8 metre eninde, 4.5 metre yüksekliğindeki deniz taşıtlarından büyük taşıtların geçişi mümkün olmayacak.