İstanbul trafiğinde yolculuk süreleri bir yıl içinde nasıl değişti?

Arama motoru ile tanınan bilişim şirketi Yandex, İstanbul’un 2012-2103 arasında İstabul trafiğinde geçirilen sürelerdeki değişimi analiz etti. Yandex, sürücülerin, 2012 ve 2013 Ekim aylarında şehrin kenar semtlerini şehir merkezine bağlayan en önemli cadde ve sokaklardan arabayla geçmeleri için gereken süreleri araştırarak, İstanbul’daki yollardan ortalama geçiş sürelerini haritaya aktardı ve bir yıl içerisinde trafik yoğunluğunun ne kadar değiştiğini kullanıcıların dikkatine sundu.

Araştırılan yol kesitlerinden elde edilen verilere göre; Ekim 2013’teki arabayla geçişler, Ekim 2012 ile karşılaştırıldığında sabahları %17 ve akşamları %12 oranında daha fazla zaman gerektiğini belirledi. Bu verilere göre, 2013 sonbaharında İstanbul’un trafik durumunun bir yıl öncesine göre daha da sıkışık olduğunu söylemek mümkün.

Araştırılan caddelerde Ekim 2013’te sabahları trafiğin en yoğun olduğu yerler; biri Anadolu Yakası, diğeri Avrupa Yakası’nda olmak üzere ikisi de Boğaziçi Köprüsü dolayları olan ortalama ilerleme hızının 5 km/saat’ten az olduğu İstanbul Çevre Yolu’nun Uzunçayır Kavşağı ile Altunizade Köprülü Kavşağı arası ve ortalama ilerleme hızının 8 km/saat’ten az olduğu E5 Otoyolu’nun Barbaros Kavşağı ile Ortaköy Viyadüğü arası kesitleriydi. Akşamları ise trafiğin en yoğun olduğu yerler, Avrupa Yakası’nda bulunan ve ilerleme hızının 7 km/saat’ten az olduğu E5 Otoyolu’nun Okmeydanı Kavşağı ile Barbaros Kavşağı arası ve ayrıca yine Avrupa Yakası’nda olan Büyükdere Caddesi üzerindeki İş Kuleleri ile Barbaros Kavşağı arası, Atatürk Bulvarı’nı takiben Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki Aksaray Tramvay Durağı ile Kennedy Caddesi Girişi arası ve E5 Otoyolu’nun Vatan Caddesi Kavşağı’ndan Merter Kavşağı’na kadar olan kesiti idi.