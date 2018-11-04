İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) YER İstanbul, D-100 Karayolu. Haliç Köprüsü\'nden Topkapı istikametine ilerleyen 34 KYM 30 sivil plakalı askeri cipi görenler gözlerine inanamadı. Zira arka kısmında bir uçaksavar silahı bulunuyordu. DHA kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde aracın içinde sivil giyimli iki kişi yer alıyordu. Uçaksavarın maket olduğunu söyleyen araçtakiler, cip fuarına gittiklerini belirtti. Seyir halinde olan sürücülerin dikkatini çeken araç bir süre sonra gözden kayboldu.

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