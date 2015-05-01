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İstanbul trafiğinde son durum

1 Mayıs eylemlerinin sona ermesinin ardından İstanbul trafiği normale dönmeye başladı

01 Mayıs 2015 21:14

Beşiktaş'ta polisler ile göstericiler arasında gün boyu devam eden gerginliğin sona ermesinin ardından, yollar belediye ekipleri tarafından temizlendi. Barbaros Bulvarı ile Beşiktaş'a çıkan yollar yaklaşık 10 saat sonra trafiğe açıldı.

Beşiktaş'ta 1 Mayıs nedeniyle sabah saat 06.00'dan itibaren kapatılan yollar, yaklaşık 10 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Polisler ile göstericiler arasında gün boyu devam eden gerginliğin sona ermesinin ardından, yollar belediye ekipleri tarafından temizlendi.

1 Mayıs'tan geriye kalan taş, şişe, gaz kapsülü ve flamalar temizlik ekipleri tarafından toplandı. Olaylar sırasında bazı telefon kulübelerinin camlarının kırıldığı görüldü.  Gün boyu kapalı olan Barbaros Bulvarı ile Beşiktaş'a çıkan yollar da, temizlik çalışmasının ardından yaklaşık 10 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Saat 18:25 itibariyle İstanbul Trafik Kontrol Merkezi'nin yoğunl haritası:

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