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Yaşam

İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu  İSTANBUL (A.A)

04 Kasım 2011 21:48

-İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu  İSTANBUL (A.A) - 04.11.2011 - Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul trafiğinde yoğunluğa neden oldu.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezinden alınan bilgiye göre, Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte Boğaziçi Köprüsü'nde yoğunluk Cevizlibağ'dan başlarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiği durma noktasına geldi. Köprüde uzun araç kuyrukları oluştu.  Beylikdüzü-Parseller arasında iki yönlü yoğunluk görülürken, Zincirlikuyu'dan Şirinevler'e kadar trafikte sıkışma yaşanıyor.  Hasdal'dan İSTOÇ'a, sahilde de Yenikapı'dan Beşiktaş'a kadar trafikte yoğunluk var.  Anadolu yakasında ise E-5'te Pendik-Kartal, Küçükyalı-Kozyatağı, Kozyatağı-Bostancı arası trafik yoğun. Kurtköy-Sultanbeyli ve Dudullu-Ataşehir trafiği de iki yönlü olarak yoğun.

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