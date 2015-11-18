İstanbul trafiği yoğun bakıma alınıyor

İstanbul Bahçelievler/Şirinevler Minibüs Terminali ve Zeminaltı Otopark Projesi, cumartesi günü başlıyor. 1 yıl sürecek proje sonucunda, 404 araç kapasiteli bir zeminaltı otoparkı, zemin üstünde 65 minibüs kapasiteli bir minibüs terminali hizmete sunulacak. Çalışma sebebiyle E-5 Havaalanı istikametinden Şirinevler girişi 21 Kasım 2015 Cumartesi günü saat 23.00’de ulaşıma kapatılacak ve araçlar E-5 Bahçelievler yanyol girişten yönlendirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler/Şirinevler Minibüs Terminalinin bulunduğu alanda hayata geçirilecek olan proje, O-1 Karayolu üzerinde Ataköy Kavşağının hemen başlangıcında konumlandırıldı. Bölgenin önemli odak noktalarından olan Bahçelievler/Şirinevler Minibüs Terminali, hem araç hem de yaya dolaşımı açısından büyük bir rahatlama sağlayacak.

Mehmet Akif Ersoy Caddesine yan yoldan gelen Bağlantı Yolu da proje alanının ortasında bir Kavşağa dönüşecek. 13.000 m2’lik proje alanında zeminaltı otopark ve üzerinde yapılacak Minibüs Terminali dışında kalan alan da, büyük bir kısmı refüj üzerine konumlanmış pasif yeşil alan olarak düzenlenecek.

Proje hayata geçtiğinde:

404 araç kapasiteli Zeminaltı Otopark,

65 minibüs kapasiteli Minibüs Terminali (Zemin üstünde)

3. bodrum katta 230 araçlık Yarı Otomatik Sistemli Parklanma (404 araca dahil olarak)

1. ve 2. bodrum katlarda otopark kullanımına ait wc, elektrikli araç şarj alanları, tesisat merkezleri, su deposu ve depolar yeralacak.

Mecidiyeköy'de de çalışma var

Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Mecidiyeköy İstasyonunda 2. etap başlıyor. Mecidiyeköy İstasyonu Batı Konkors (giriş-çıkış) yapısı imalat çalışmaları sebebiyle, 21 Kasım 2015 Cumartesi günü saat 23.00’den itibaren 150 gün süreyle Şişli-Mecidiyeköy ve Mecidiyeköy-Şişli İstikametinde uygulanmak üzere Geçici Trafik Sirkülasyon Projesi hazırlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mecidiyeköy Metro İstasyonu 2. Etap inşaat çalışmaları sebebiyle, inşaat alanı trafiğe kapatılacaktır. Mecidiyeköy İstasyonu Batı Konkors (giriş-çıkış) yapısı imalat çalışmaları sebebiyle, 21 Kasım 2015 Cumartesi günü saat:23.00’dan itibaren 150 gün süreyle Şişli-Mecidiyeköy ve Mecidiyeköy-Şişli İstikametinde uygulanmak üzere Geçici Trafik Sirkülasyon Projesi hazırlandı. Buna göre:

1. Şişli-Mecidiyeköy İstikametinde:

Büyükdere Caddesi’nin, Aytekin Kotil Caddesi ile Ortaklar Caddesi arasında kalan kesiminde kısmi şerit daraltması yapılarak, taşıt trafiği 2 şeritten verilecek, inşaat alanı ile binalar arasında yaya geçiş koridoru oluşturularak yayaların emniyetli geçişleri sağlanacaktır.

2. Mecidiyeköy-Şişli istikametinde:

- Aytekin Kotil Caddesi ile Ortaklar Caddesi arasında kalan Bahçeler Sokak üzerinden (1 gidiş-1 geliş) verilerek taşıt trafik akışı sağlanacaktır.

- Mecidiyeköy Yolu Caddesi üzerinden devam eden araçlar D-100 Karayolu altındaki Bağlantı Yolu ile önce Geçit Sokak ve ardından Abide-i Hürriyet Caddesi’nden ilerleyerek Büyükdere Caddesi’nin Şişli tarafına ulaşabileceklerdir.

3. Aytekin Kotil Caddesi’nin Büyükdere Caddesi bağlantısı kısmında ise Trafik Işığı Düzenlemesi ile taşıtların Şişli yönüne katılımı sağlanacaktır.