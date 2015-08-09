İstanbul trafiği rahatlıyor; trafikten günlük 2 bin TIR eksilecek

TIR ve kamyonların İstanbul trafiğine girmeden, Avrupa’dan Asya’ya geçmesini sağlayacak Ro-Ro gemileri için Ambarlı’ya özel liman yapılacak. Proje kapsamında Marmara’nın kuzeyinde Ambarlı ile Topçular arasında çalışacak gemilerle, TIR ve kamyonlar İstanbul trafiğini işgal etmeden Avrupa’dan Asya’ya geçecek. Trafikten günde 2 bin TIR eksilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul, Ambarlı’da mülkiyeti Hazine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplam 162 bin 373 metrekarelik alanda yapılması planlanan liman dolgu ve Ro-Ro projesini hayata geçirmeden önce, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği doğrultusunda, 20 Ağustos’ta, Beylikdüzü’nüde toplantı düzenleyerek, halkı bilgilendirecek.

2 saatte Topçular

Fatma Aksu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, 2008’de başlayan çalışmalar sonucunda, 17 güzergâh arasından seçilen ve imar planı değişikliği 10 Mart 2014’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce onaylan proje, ÇED süreci için İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunuldu. Liman (Dolgu ve Ro-Ro) Projesi, 2011’de yapılan özelleştirmeyle, Tepe–Akfen–Souter-Sera ortak girişimi tarafından satın alınan ve 53 gemi, 35 terminalle hizmet veren İDO A.Ş. tarafından yapılacak.

TIR ve kamyonları deniz yolu ile Ambarlı’dan Topçular’a taşıyacak projeye göre Ambarlı’da yarım saatte yüklenecek gemiler, 300 kilometre mesafesi bulunan ve trafiğin pik saatlerinde 7 saat süren Topçular’a 2 saatte varacak. Projeyle İstanbul’un kent içi ağır vasıta transit geçişinin rahatlaması, TIR ve kamyonlardan kaynaklanan trafik sıkışıklığı ve yol yıpranmalarının da azalması bekleniyor.

Günde 2 bin TIR'ın eksilmesiyle İstanbul trafiği rahatlayacak

Ro-Ro Limanı Ambarlı 779 ada 1 ve 2 nolu parseller üzerine yapılacak. Projenin öngörülen bedeli 110 milyon lira. ÇED raporuna konu bölgedeki haftalık araç sayısı toplam 85 bin 212. Bandırma güzergahında kurulacak Ro-Ro hattını kullanabilecek ağız vasıta sayısı haftalık 85 bin 43 olarak tespit edilmiş. Ro-Ro Limanı sayesinde günde 2 bin TIR ya da 3 bin 500 kamyon taşınması planlanıyor. Ambarlı –Topçular arasında oluşturulacak yeni hat, sonraki süreçte farklı güzergahlarla da entegre edilmesi düşünülüyor.

Duş, berber ve ATM de olacak

Ro-Ro taşımacılığı seferlerinde, 200 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 20 deniz mili hıza sahip ropax gemileri kullanılacak. Gemilerde restoran, market, oda, duş, WC, berber, banka ATM’si gibi hizmetler sunulacak.

Bir sonraki hedef Bandırma

Liman, kıyı kenar çizgisinden itibaren Marmara Denizi açığına kadar yaklaşık 545 metre uzunluğunda inşa edilecek. Dolgunun önünde yapılacak en uç noktadaki genişlik yaklaşık 12 metre olacak. Limanda biri 150 metre diğeri 230 metre uzunluğunda olmak üzere iki adet yanaşma yeri olacak. Dolgu alanı ile yapılacak iskelenin, gerekli izinlerin alınmasından sonra inşaatın 3 yıl içinde tamamlanması ve işletmeye alınması planlanıyor.

Çift yönlü olarak gerçekleştirilecek Ro-Ro taşımacılığı kapsamında ilk etapta Kuzey – Güney güzergahında yer alan Bandırma’ya, ileride ise Doğu - Batı güzergahında planlanıyor. Araştırma kapsamında taşıcılar ve nakliye firmaları en çok Ambarlı – Bandırma güzergahında Ro-Ro hattının açılmasını isterken, üretici firmaların tercihi Ambarlı – Gemlik. Proje kapsamında ise ilk etapta Ambarlı-Topçular hattının hizmete açılması planlandı.

Kazalar ve hava kirliliği azalacak

ÇED raporunda projenin ekonomik faydaları öz etle şöyle sıralanıyor:

Ro-Ro projesi seyir sırasında şoförün dinlenmesine olanak vereceği için trafik kaza oranını da azaltacak. Aracın da ömrü uzayacak. Çevreye salınan karbon oranı azalacak. Karayollarının yıpranması ve aşınması önlenerek, bakım maliyetleri aşağı çekilecek. Akaryakıt tüketiminin azalması ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlanacak. İstanbul trafiği rahatlayacak, yakıt giderleri düşecek. Proje master planına göre limanın faaliyete geçmesiyle limanda 150 kişi, limana hizmet veren sektörlerde dolaylı olarak 1.000 kişi istihdam edilecek. İnşaatta ise 75 işçi çalışacak.